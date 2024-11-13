На Киевщине в результате ракетного удара пострадал человек, есть разрушения

фото: ГСЧС

Российские войска утром, 13 ноября, нанесли ракетный удар по Киевщине. В результате атаки пострадал человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на МВД.

Также отмечается, что в результате атаки разрушено здание в Броварском районе Киевской области. На месте попадания возник пожар, его ликвидировали спасатели.

Напомним, утром, 13 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. После серии взрывов над городом поднимается столб дыма.