$9100 за выезд из Украины: двум жителям Измаила сообщили о подозрении

Фото: Одесская областная прокуратура

Прокуратура сообщила о подозрении двум жителям Измаила в возрасте 38 и 40 лет, подозреваемых в организации незаконной переправки военнообязанной через государственную границу Украины

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, в сентябре этого года мужчины из-за знакомых вышли на военнообязанного, который хотел незаконно уехать из Украины. Свои услуги они оценили в 9100 долларов. Из этой суммы 4000 долларов должен получить один из фигурантов, еще 5100 - его сообщник.

В октябре подозреваемые встретились с мужем и рассказали ему об условиях переправки. По договоренности, они должны были автомобилем довезти его в Болградский район и высадить недалеко от государственной границы.

После этого военнообязанный должен был самостоятельно перейти границу пешком и встретиться с проводником уже на территории другой страны.

Часть оговоренной суммы – 4000 долларов – мужчина передал одному из фигурантов в такси возле дома в Измаиле. После передачи денег правоохранители задержали подозреваемых.

В настоящее время суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.