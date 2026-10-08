Россияне обстреляли Сумы: погиб человек, среди травмированных двое детей
Российские войска нанесли удар по Сумам дальнобойной артиллерией. В результате атаки погиб один человек, еще четверо получили травмы, среди них - двое детей
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
Под ударом оказался объект гражданской инфраструктуры.
После обстрела спасатели обследовали территорию и проверили возможные места поражения.
Напомним, что в Сумской области в результате детонации взрывоопасного предмета погибли двое 14-летних парней. Трагедия произошла в Кролевецкой общине, обстоятельства гибели детей устанавливают правоохранители.
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
РФ атаковала Днепропетровщину КАБами: есть погибшие
08 октября 2026, 18:20$9100 за выезд из Украины: двум жителям Измаила сообщили о подозрении
08 октября 2026, 18:11Пошел работать к оккупантам: жителю Херсона сообщили о подозрении
08 октября 2026, 17:555 миллионов на РЭБ для военных: прокуратура разоблачила схему "бизнесменов"
08 октября 2026, 17:50В Херсонской области российский дрон атаковал село: пострадала 14-летняя девочка
08 октября 2026, 17:38В Киевской области женщина подожгла две кофейни
08 октября 2026, 17:35Задушил во время ссоры и зарыл на огороде: в Харьковской области мужчине сообщили о подозрении в убийстве
08 октября 2026, 17:08До $8 тысяч за инвалидность: на Волыни будут судить участников организованной схемы
08 октября 2026, 16:5692 тысячи гривен "откатов" за дрова: в Кировоградской области будут судить лесничего
08 октября 2026, 16:17
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Все блоги »