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Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
06 октября 2026, 12:50

Обратный отсчет к переговорам: ключевые рубежи ближайших месяцев

06 октября 2026, 12:50
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Сразу несколько человек обратились ко мне и требуют объяснения, почему вариант с принуждением Путина к переговорам я вижу не раньше, чем через 3-4 месяца
Сразу несколько человек обратились ко мне и требуют объяснения, почему вариант с принуждением Путина к переговорам я вижу не раньше, чем через 3-4 месяца
Фото: из открытых источников
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Могу объяснить (кстати, есть справедливое замечание, что в годовом прогнозе я исходил из логического развития событий, не учитывая абсолютно нелогичное решение лидера США о начале антииранской кампании).

Так вот. Почему 3-4 месяца. За это время мы должны пройти несколько важных точек.

Первая – это завершение избирательной кампании в США и формирование нового состава Конгресса. Начало работы нового конгресса – 3 января 2027 года.

Вторая точка – встреча Трампа и Си в Шэньчжэне (ноябрь этого года). Ключевой вопрос прост: согласятся ли они на "диалог" на троих с Путиным. И не станет ли это "мюнхенским сговором-2".

Третья точка – саммит G20 в Майами. Опять же, это последний шанс Путина на реализацию собственных стратегических целей по разделению сфер влияния на троих.

Это три точки, которые могут коренным образом изменить всю геополитическую конфигурацию.

Но пока идет подготовка к этим событиям, есть вопрос, что мы должны успеть сделать до января.

1. Срочно назначить посла в США и военного атташе. Усилить посольскую команду и договориться с Белым домом о быстром принятии посла. Ибо работать с новым Конгрессом в круглосуточном режиме мы должны начать уже сегодня. Мы теряем время – и это может квалифицироваться как преступная халатность.

Один из практических шагов – добиваться назначения специального представителя США по Украине, который координировал бы работу Вашингтона с Киевом и Европой и был бы непосредственно вовлечен в выработку общих требований к России.

2. Усиление контроля за выполнением уже введенных санкций. Россия не должна покупать необходимые технологии через третьи страны, обходить финансовые ограничения, возобновлять военное производство за счет западных компонентов.

3. Мы должны быть заинтересованы в максимальном сближении позиций Европы и США относительно условий завершения войны. И эти условия надо требовать именно от России. То есть давление должно быть демонстрацией силы.

4. Усиление информационных кампаний на территории России. Должны пригласить страны, которые ежедневно находятся под атакой российских ИПСО, к участию в симметричных действиях на территории страны-агрессора. Если не войсками, то хоть так…

5. Утруска и усушка бюджетов всех уровней с привлечением дополнительных средств на оборонную промышленность. Все – для фронта должно работать, а не быть лозунгом.

6. Надеемся, все-таки дальнобойные удары вглубь России будут, раз мы на эти программы потратили миллиарды. Здесь не хочется иронии вокруг FP, поскольку, так как мы сейчас в одной лодке, очень хочется, чтобы у них все заявленное получилось.

7. Оборонный Союз. Говорю об этом последние три года. Надо активизировать эту работу, модель JEF надо не просто детально изучить, а взять за основу. Плюс надо по глупости не наломать дров со странами, которые могут такие союзы усилить (Япония – одна из них).

8. Фронт. Он – гарант всего, что будет происходить в геополитике. Соответственно, масштабирование удачных операций, тщательный кадровый отбор, понимание стоимости ошибок будущего. Говорю общие вещи, потому что тема сенсетивная.

9. Работа над психологией тыла. Здесь все вроде тоже понятно. Традиционно хочется, чтобы с обществом не говорили, как с дебилами, но взрослого разговора до сих пор не состоялось. Сюда отношу и вопрос выживания экономики. Правительство начинает общение с бизнесом – это хорошо, главное, чтобы после этого были еще и адекватные решения.

По политической составляющей я как-то уже написал, пока других предложений и идей нет.

В общем со всем этим можно справиться. Вопросы неподъемные, временной лаг позволяет.

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Украина РФ война переговоры Путин
 
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