Тарифы на электроэнергию для населения не будут менять до завершения отопительного сезона

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Действующие льготные тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей останутся по-прежнему до завершения отопительного сезона 2026/2027 годов. Это решение правительство приняло с учетом текущей социально-экономической ситуации в Украине

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, передает RegioNews .

"Вслед за решением относительно природного газа правительство сохранило действующие льготные тарифы на электроэнергию для населения на период отопительного сезона 2026/27", - отметил Корецкий.

Решение также распространяется на домохозяйства, использующие электроотопление. Для них стоимость электроэнергии также не будет меняться в течение отопительного сезона.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство учитывало нынешнюю социально-экономическую ситуацию при принятии решения о продолжении действия тарифов.

В то же время, по его словам, в перспективе правительство планирует изменять подход к формированию тарифов и усовершенствовать механизмы поддержки населения.

"На будущее правительство будет работать над улучшением системы тарифообразования и введением более справедливой системы адресной поддержки тем гражданам, которые в ней действительно нуждаются", — заверил Корецкий.

Напомним, что в отдельных городах Украины с 1 октября меняют тарифы на водоснабжение на водоотвод. Самые ощутимые изменения ожидаются в Харькове.