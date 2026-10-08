Задушил во время ссоры и зарыл на огороде: в Харьковской области мужчине сообщили о подозрении в убийстве

Фото: полиция Харьковской области

В Чугуевском районе Харьковской области правоохранители установили обстоятельства гибели 43-летней женщины, почти два года считавшейся пропавшей без вести

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

В ее убийстве подозревается 50-летний местный житель. По данным следствия, после преступления мужчина зарыл тело женщины на территории собственного домовладения.

По данным следствия, преступление произошло в 2024 году в одном из сел Чугуевского района. К 50-летнему мужчине пришла в гости 43-летняя знакомая.

Во время пребывания женщины в доме хозяин обнаружил пропажу своего военного билета. Документ находился в кармане куртки, который мужчина оставил на кухне. В его похищении он заподозрил свою гостью.

Между мужчиной и женщиной возник конфликт. Во время ссоры хозяин дома по версии следствия напал на женщину и задушил ее.

После этого, как установили правоохранители, мужчина пытался скрыть следы преступления. Он сжег личные вещи погибшей, а ее тело зарыл на территории собственного домовладения.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате механической асфиксии.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий работники отдела полиции №2 Чугуевского районного управления полиции установили причастность к преступлению 50-летнего мужчины и обнаружили место захоронения тела.

8 октября следователи за процессуальным руководством Змиевского отдела Чугуевской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области правоохранители расследуют умышленное убийство 15-летней девушки. Вероятного причастного к преступлению уже задержали, прокуратура готовит ему уведомление о подозрении.