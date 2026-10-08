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08 октября 2026, 00:35

Россияне атаковали бизнес жены Дмитрия Кулебы

08 октября 2026, 00:35
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Фото из открытых источников
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Украинская предпринимательница Светлана Павелецкая рассказала об ударе врага по ее предприятию. Речь идет о составе, где хранятся книги издательства, в котором Светлана является совладелицей

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Жена Дмитрия Кулебы рассказала, что это происходит уже второй раз за последние три месяца. Кроме того, это произошло перед тем, как "Книголав" будет праздновать 10 лет.

"В июле российские ракеты уничтожили наш склад и около 250 тысяч книг. Мы уже перепечатали часть тиражей, завезли новинки, нашли новый состав. Понемногу восстанавливали то, что потеряли. И сегодня ночью прилетело снова", - говорит Павелецкая.

Напомним, российские оккупанты уже длительное время атакуют украинский бизнес. В частности, в Харькове в результате российской атаки повреждены составы издательства "Ранок". На месте загорелся пожар, в том числе горят книжные запасы и учебники.

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