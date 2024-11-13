После взрывов в Киеве над городом поднимается столб дыма

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Российские войска утром, 13 ноября, совершили атаку баллистическими ракетами по Киеву. В городе после серии взрывов виднеется столб дыма

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на столичные Telegram-каналы.

Известно, что по Киеву был нанесен удар четырьмя баллистическими ракетами.

По состоянию на эту минуту воздушная тревога объявлена по всей Украине. Это связано с пусками крылатых ракет из российской стратегической авиации.Также в Киевской области фиксируется движение ударных дронов врага типа "Шахед".

Напомним, взрывы в Киеве прогремели примерно в 7:20.