В Киевской области женщина подожгла две кофейни

Фото: Национальная полиция

Инцидент произошел в Броварах. Задержали женщину, совершившую поджог на территории двух кафе

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Злоумышленницей оказалась 23-летняя местная жительница, ранее уже имевшая проблемы с законом. Ночью она зашла на территорию одного из кафе и с помощью зажигалки подожгла торговый зонтик, после чего скрылась. Впоследствии она подошла к другому заведению на той же улице и подожгла фасадную штору.

Правоохранители ее задержали и сообщили о подозрении.

Напомним, ранее в Киевской области задержан мужчина, который поджег авто знакомого. Оказалось, это произошло из-за конфликта.