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В Херсонской области 14-летняя девочка пострадала в результате атаки российского беспилотника по селу Борозенское. По факту очередного военного преступления правоохранители начали досудебное расследование

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, 8 октября около 11.40 российские военные атаковали одну из улиц села Борозенское Бериславского района. Взрывчатку они сбросили с беспилотного летательного аппарата.

Во время атаки 14-летняя девочка находилась в доме. Она пострадала в результате удара.

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления по части первой статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Сумской области в результате детонации взрывоопасного предмета погибли двое 14-летних парней. Трагедия произошла в Кролевецкой общине, обстоятельства гибели детей устанавливают правоохранители.