В Херсонской области российский дрон атаковал село: пострадала 14-летняя девочка
В Херсонской области 14-летняя девочка пострадала в результате атаки российского беспилотника по селу Борозенское. По факту очередного военного преступления правоохранители начали досудебное расследование
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .
По данным следствия, 8 октября около 11.40 российские военные атаковали одну из улиц села Борозенское Бериславского района. Взрывчатку они сбросили с беспилотного летательного аппарата.
Во время атаки 14-летняя девочка находилась в доме. Она пострадала в результате удара.
При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления по части первой статьи 438 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что в Сумской области в результате детонации взрывоопасного предмета погибли двое 14-летних парней. Трагедия произошла в Кролевецкой общине, обстоятельства гибели детей устанавливают правоохранители.