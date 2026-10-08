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08 октября 2026, 17:50

5 миллионов на РЭБ для военных: прокуратура разоблачила схему "бизнесменов"

08 октября 2026, 17:50
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Фото: прокуратура
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Прокуратура разоблачила схему, организованную предпринимателем. Злоумышленники "заработали" 5,6 миллиона гривен, которые выделялись на помощь военным

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, организовал схему предприниматель, привлекая директора коммунального предприятия, адвоката и директора частной компании.

От имени воинских частей, выполняющих боевые задания на Донецком и Запорожском направлениях, в военную администрацию посылали фиктивные письма с просьбой приобрести средства РЭБ. Именно на основании этих писем предприятию выделяли деньги из бюджета.

Впоследствии коммунальное предприятие заключило два договора с подконтрольными обществами на поставку РЭБ. Однако действительно средства не покупали и военным не передавали.

"Чтобы создать видимость исполнения договоров, оформляли поддельные акты приемки-передачи, накладные и другие документы, используя, в частности, реквизиты предприятий и воинских частей", - говорят в прокуратуре.

Все четверо злоумышленников получили подозрения.

Напомним, ранее на Днепропетровщине разоблачили мужа и жену. Они зарабатывали на поставках для подразделений территориальной обороны.

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