5 миллионов на РЭБ для военных: прокуратура разоблачила схему "бизнесменов"

Фото: прокуратура

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, организовал схему предприниматель, привлекая директора коммунального предприятия, адвоката и директора частной компании.

От имени воинских частей, выполняющих боевые задания на Донецком и Запорожском направлениях, в военную администрацию посылали фиктивные письма с просьбой приобрести средства РЭБ. Именно на основании этих писем предприятию выделяли деньги из бюджета.

Впоследствии коммунальное предприятие заключило два договора с подконтрольными обществами на поставку РЭБ. Однако действительно средства не покупали и военным не передавали.

"Чтобы создать видимость исполнения договоров, оформляли поддельные акты приемки-передачи, накладные и другие документы, используя, в частности, реквизиты предприятий и воинских частей", - говорят в прокуратуре.

Все четверо злоумышленников получили подозрения.

Напомним, ранее на Днепропетровщине разоблачили мужа и жену. Они зарабатывали на поставках для подразделений территориальной обороны.