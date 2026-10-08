До $8 тысяч за инвалидность: на Волыни будут судить участников организованной схемы

Фото: Нацполиция

На Волыни полицейские направили в суд обвинительные акты в отношении трех участников организованной преступной группы, которые, по данным следствия, за деньги помогали оформлять фиктивную инвалидность

Об этом сообщила Нацполиция, передает RegioNews .

В общей сложности на незаконной схеме фигуранты заработали почти 800 тысяч гривен.

По данным правоохранителей, схему организовали предприниматель и бывший военнослужащий. В противоправную деятельность они привлекли медицинскую сестру одной из больниц.

Участники группы, по данным следствия, создавали для "клиентов" необходимые истории болезни, изготовляли фиктивные медицинские документы, организовывали псевдолечение и вносили недостоверные сведения в электронную систему здравоохранения.

В дальнейшем людей направляли в подконтрольные врачи и профильные медицинские учреждения. Там они должны были получить необходимые медицинские выводы и установить группу инвалидности.

Стоимость таких "услуг" составляла от 1000 до 8000 долларов в зависимости от конкретной ситуации.

Полицейские отмечают, что в общей сложности участники организованной группы незаконно получили почти 800 тысяч гривен.

Обвинительные акты в отношении трех фигурантов уже направили в суд. Им инкриминируют злоупотребление влиянием, совершенным в составе организованной преступной группы, а также подкуп работника предприятия, учреждения или организации — ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 и ч. 2 ст. 354 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.