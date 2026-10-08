РФ атаковала Днепропетровщину КАБами: есть погибшие
Днем 8 октября россияне атаковали Днепропетровскую область управляемыми авиабомбами. К сожалению, есть жертвы среди населения
Об этом сообщает Днепропетровская ОВА, передает RegioNews.
Россияне ударили управляемой авиабомбой по Васильковской общине. В результате атаки разрушены несколько жилых домов.
К сожалению, погибли двое мужчин: обоим было 62 года.
Напомним, ранее российские войска атаковали многоэтажный жилой дом в Деснянском районе Киева. Погибли два человека, еще четверо пострадали, в том числе двое детей.
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