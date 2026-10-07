01:35  07 октября
Дочь Оли Поляковой показала новую квартиру в США
00:55  07 октября
Звездная тренер Марина Боржемская призналась об ухудшении здоровья
00:35  07 октября
"Не видела живота": мама Леси Никитюк не верила, что дочь сама родила сына
UA | RU
UA | RU
Николай Княжицкий Народный депутат info@regionews.ua
07 октября 2026, 07:12

Иллюзия диалога: Путину не нужны переговоры, а нужна капитуляция

07 октября 2026, 07:12
Читайте також українською мовою
Неожиданная дискуссия о переговорах как способе завершения войны заставила многих поверить, что от мира и прекращения бомбардировок нас отделяет лишь одно – наше желание говорить с Путиным
Неожиданная дискуссия о переговорах как способе завершения войны заставила многих поверить, что от мира и прекращения бомбардировок нас отделяет лишь одно – наше желание говорить с Путиным
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Все понимают, что никаких содержательных переговоров сейчас не ведется. Все поведение Путина показывает: он хочет, чтобы с ним говорили, но не хочет переговоров. И этому есть соответствующие объяснения.

Для того чтобы далеко не ходить, напомню, как выглядят условия Путина относительно проведения переговоров. В июне 2024 года Путин публично заявил, что условием для начала переговоров является вывод украинских войск с территорий, которые он вписал в Конституцию.

То есть сначала – сдача территорий и только после этого – переговоры.

Впоследствии это неоднократно подтверждали и сам Путин, и его окружение. Буквально несколько дней назад, 4 октября, это повторил Дмитрий Медведев в интервью иранскому телевидению. Они называют это "восстановлением российского суверенитета" – передачей России того, что они объявили своим.

Существует мнение, что это лишь публичная риторика. Вроде бы за закрытыми дверями россияне более адекватны и с ними можно предметно общаться. Именно для этого в конце сентября руководитель немецкого МИД Йоганн Вадефуль инициировал встречу с Лавровым. Но после встречи Вадефуль прямо заявил, что у России нет серьезной готовности к проведению переговоров.

Мы уже видели и другие способы вывести Россию на переговоры: от мирных инициатив Китая и Бразилии до сепаратных переговоров Виктора Орбана. Не говоря уже о различных инициативах европейцев и США.

Существует классическая формула начала серьезных переговоров. По Клаузевицу, переговорный процесс начинается тогда, когда стороны осознают невозможность достижения политических целей военным путем. По определенным причинам Путин до сих пор рассчитывает на победу на поле боя. Поэтому никакие переговоры ему не нужны.

Переговоры он рассматривает как способ зафиксировать собственную победу, под которой он понимает уничтожение Украины и переход ее под российскую оккупацию. Это и будет его историческим наследием, о котором напишут в российских учебниках истории.

Проблема Путина в том, что в политическом смысле война на линии фронта для России, можно сказать, уже закончилась. Для достижения политических целей Кремля вообще не важно, сколько километров путинским войскам осталось до Доброполья и кому принадлежит село Терноватое. Значение имеет только капитуляция Украины – то есть полный разгром и уничтожение украинской армии.

Если боевые действия на фронте не приближают достижение этих политических целей, то война теряет всякий смысл. И все, что происходит дальше, можно назвать лишь бессмысленными убийствами себя и других.

Активизация бомбардировок гражданской инфраструктуры в украинском тылу лишь подчеркивает эту бессмысленность. Ведь от поражения электростанции в Киевской области или пограничного перехода с Польшей украинская армия не развалится.

Конечно, в такой ситуации логично было бы предположить, что Путин должен был бы согласиться на переговоры. И все стратегии мирных переговоров, которые мы увидели на днях, вероятнее всего, именно на этом и основаны: Путин должен был бы понимать, что военным путем войну ему не выиграть, поэтому он должен согласиться на дипломатические уступки.

Но ответ на этот вопрос уже дал руководитель немецкого МИД: "К сожалению, Россия сейчас не демонстрирует никакой готовности встать на какую-то конструктивную переговорную позицию. Я предложил им деэскалацию, в частности с учетом ситуации в Украине, но это пока не нашло никакого отклика".

В очередной раз повторюсь: мирные переговоры нам нужны, и мы не имеем права отказываться от любого способа завершения войны.

Война закончится не тогда, когда мы еще раз предложим Путину поговорить. Она закончится лишь тогда, когда он осознает, что военным путем достичь своих политических целей невозможно. А для этого нужны не политическая фантастика и не поиск магической кнопки "переговоры", а поддержка наших военных и сохранение единства перед агрессией. Легких путей, к сожалению, не существует.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война переговоры пропаганда Путин
 
Подписывайтесь на RegioNews
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
Российские войска продвинулись на Донетчине – DeepState
07 октября 2026, 08:33
Ракетный удар по многоэтажке в Прилуках: есть погибшие и раненые
07 октября 2026, 08:24
Атака на Кировоградщину: погибла женщина, два человека не выходят на связь
07 октября 2026, 08:09
Россияне атаковали объект транспортной инфраструктуры Запорожья
07 октября 2026, 07:55
Лаборатория в квартире и 10 кг взрывчатки: в Киеве задержали админа Telegram-канала
07 октября 2026, 07:53
Атака на Днепр: повреждены промышленное предприятие, многоэтажки и спортклуб
07 октября 2026, 07:41
Новые назначения: кто возглавил администрации в Черкасской, Харьковской и Сумской областях
07 октября 2026, 07:36
Полтавщина под массированной атакой: в Кременчуге повреждены многоэтажки
07 октября 2026, 07:28
РФ атаковала Запорожскую область: погиб мужчина, еще шесть человек ранены
07 октября 2026, 07:23
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Все публикации »
Николай Княжицкий
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »