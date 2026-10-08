Карта войны и карта недр: что скрыто под поверхностью
За это и ведутся сырьевые гибридные войны в XXI веке, под оправдания которых умело подтягиваются нарядные концепты вроде "там наши люди, наша история, что-то там еще".
На карту войны всегда нужно накладывать карту геологии – и тогда к ценностям войны неизбежно добавится ее добавленная стоимость. И тогда все становится гораздо понятнее. И тогда еще громче нужно кричать про "наших людей".
А на деле: никто не ведет войны за поле сухостоя, песчаную пустыню или два села. Ну явно не за них.
Аннексия Крыма – это была прежде всего аннексия Чёрного моря с его логистическими маршрутами и богатствами + Керченский железорудный бассейн.
Аннексия Донбасса – это была прежде всего аннексия огромного угольного бассейна с его ископаемыми богатствами. Все эти ДНР и ЛНР — это Донецкий кряж с залежами антрацита и каменного угля.
- Покровск – это коксующийся уголь.
- Авдеевка – это коксохим.
- Угледар — стратегические запасы соли.
- Бахмут – медь, соль, доломиты и глины.
- Торез –твердые сплавы и антрацит.
- Горловка – Никитовское месторождение ртути + кокс, ангидрит, гипс.
- Лисичанск – это, помимо угля, еще и мел.
- Часов Яр – крупные месторождения огнеупорных глин и кварца.
- Волноваха – алмазы.
- Мариуполь – черная металлургия и приморский узел для сухопутного коридора в Крым.
Карта геологии уже разыграна в нашей войне. Америка получила Соглашение о полезных ископаемых, согласно которому все подземные недра –американские, несмотря на количество погибших в войне на поверхности земли.
Войну полезнее видеть не только шире, но и глубже – в прямом смысле этого слова.