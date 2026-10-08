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Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
08 октября 2026, 09:08

Карта войны и карта недр: что скрыто под поверхностью

08 октября 2026, 09:08
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Ресурсы, недра, ископаемые, моря, логистически торговые пути
Ресурсы, недра, ископаемые, моря, логистически торговые пути
Иллюстративное фото: из открытых источников
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За это и ведутся сырьевые гибридные войны в XXI веке, под оправдания которых умело подтягиваются нарядные концепты вроде "там наши люди, наша история, что-то там еще".

На карту войны всегда нужно накладывать карту геологии – и тогда к ценностям войны неизбежно добавится ее добавленная стоимость. И тогда все становится гораздо понятнее. И тогда еще громче нужно кричать про "наших людей".

А на деле: никто не ведет войны за поле сухостоя, песчаную пустыню или два села. Ну явно не за них.

Аннексия Крыма – это была прежде всего аннексия Чёрного моря с его логистическими маршрутами и богатствами + Керченский железорудный бассейн.

Аннексия Донбасса – это была прежде всего аннексия огромного угольного бассейна с его ископаемыми богатствами. Все эти ДНР и ЛНР — это Донецкий кряж с залежами антрацита и каменного угля.

  • Покровск – это коксующийся уголь.
  • Авдеевка – это коксохим.
  • Угледар — стратегические запасы соли.
  • Бахмут – медь, соль, доломиты и глины.
  • Торез –твердые сплавы и антрацит.
  • Горловка – Никитовское месторождение ртути + кокс, ангидрит, гипс.
  • Лисичанск – это, помимо угля, еще и мел.
  • Часов Яр – крупные месторождения огнеупорных глин и кварца.
  • Волноваха – алмазы.
  • Мариуполь – черная металлургия и приморский узел для сухопутного коридора в Крым.

Карта геологии уже разыграна в нашей войне. Америка получила Соглашение о полезных ископаемых, согласно которому все подземные недра –американские, несмотря на количество погибших в войне на поверхности земли.

Войну полезнее видеть не только шире, но и глубже – в прямом смысле этого слова.

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Украина РФ война Крым Донецкая область недра
 
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