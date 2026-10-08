Ресурсы, недра, ископаемые, моря, логистически торговые пути

Ресурсы, недра, ископаемые, моря, логистически торговые пути

Иллюстративное фото: из открытых источников

За это и ведутся сырьевые гибридные войны в XXI веке, под оправдания которых умело подтягиваются нарядные концепты вроде "там наши люди, наша история, что-то там еще".

На карту войны всегда нужно накладывать карту геологии – и тогда к ценностям войны неизбежно добавится ее добавленная стоимость. И тогда все становится гораздо понятнее. И тогда еще громче нужно кричать про "наших людей".

А на деле: никто не ведет войны за поле сухостоя, песчаную пустыню или два села. Ну явно не за них.

Аннексия Крыма – это была прежде всего аннексия Чёрного моря с его логистическими маршрутами и богатствами + Керченский железорудный бассейн.

Аннексия Донбасса – это была прежде всего аннексия огромного угольного бассейна с его ископаемыми богатствами. Все эти ДНР и ЛНР — это Донецкий кряж с залежами антрацита и каменного угля.

Покровск – это коксующийся уголь.

Авдеевка – это коксохим.

Угледар — стратегические запасы соли.

Бахмут – медь, соль, доломиты и глины.

Торез –твердые сплавы и антрацит.

Горловка – Никитовское месторождение ртути + кокс, ангидрит, гипс.

Лисичанск – это, помимо угля, еще и мел.

Часов Яр – крупные месторождения огнеупорных глин и кварца.

Волноваха – алмазы.

Мариуполь – черная металлургия и приморский узел для сухопутного коридора в Крым.

Карта геологии уже разыграна в нашей войне. Америка получила Соглашение о полезных ископаемых, согласно которому все подземные недра –американские, несмотря на количество погибших в войне на поверхности земли.

Войну полезнее видеть не только шире, но и глубже – в прямом смысле этого слова.