В Киеве дрон попал в четырехэтажное здание магазина
В Соломенском районе Киева российский беспилотник попал в четырехэтажное здание магазина
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews .
По его словам, на место происшествия следуют экстренные службы.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, вечером 7 октября российские войска атаковали многоэтажный жилой дом в Деснянском районе Киева. Погибли два человека, еще четверо пострадали, в том числе двое детей.
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