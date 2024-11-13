На Київщині внаслідок ракетного удару постраждала людина, є руйнування

фото: ДСНС

Російські війська вранці, 13 листопада, завдали ракетного удару по Київщині. Внаслідок атаки постраждала людина

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МВС.

Також зазначається, що внаслідок атаки зруйнована будівля в Броварському районі Київщини. На місці влучання виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.

Нагадаємо, вранці, 13 листопада російські війська завдали ракетного удару по Києву. Після серії вибухів над містом здіймається стовп диму.