Пошел работать к оккупантам: жителю Херсона сообщили о подозрении

Фото: Херсонская областная прокуратура

Жителям Херсона заочно сообщили о подозрении в добровольном занятии должности в незаконном органе власти, созданном на временно оккупированной территории Украины

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, мужчина согласился сотрудничать с российскими оккупантами и возглавил так называемый "аналитический отдел" оккупационной администрации.

При процессуальном руководстве прокуроров Херсонской окружной прокуратуры мужчине сообщили о подозрении по части пятой статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что не позднее сентября 2022 года житель Херсона согласился на сотрудничество с оккупационными властями. Он вступил в должность так называемого "начальника аналитического отдела Департамента бюджета и финансов военно-гражданской администрации Херсонской городской территориальной общины".

В этой должности подозреваемый выполнял организационно-распорядительные функции в незаконно созданном оккупационными властями органе.

Досудебное расследование проводят следователи Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Поскольку мужчина находится на временно оккупированной территории, о подозрении ему сообщили заочно.

Напомним, что в Херсонской области суд признал виновной жительницу Геническа в коллаборационной деятельности. Женщина добровольно согласилась сотрудничать с представителями государства-агрессора и возглавила незаконно созданный оккупационными властями орган в Геническе.