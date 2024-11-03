Ночью ПВО работала в десяти областях Украины – сколько вражеских дронов удалось уничтожить

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 3 ноября украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 66 вражеских ударных дронов и одну управляемую авиационную ракету

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности в течение минувшего вечера и ночи российские войска запустили по Украине 96 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников неустановленного типа. Также враг запустил одну управляемую авиационную ракету Х-59/69.

Противовоздушная оборона работала в десяти областях Украины: Киевской, Сумской, Хмельницкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской.

Военные также добавили, что 27 вражеских дронов были локационно потеряны, а еще один - улетел на территорию Беларусь.

На эту минуту боевая работа продолжается, ведь еще два беспилотника остаются в воздушном пространстве Украины.

Напомним, на днях взрывотехники обнаружили в Черниговской области остатки сбитой вражеской ракеты Х-59 с кассетной боевой частью.