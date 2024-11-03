Россияне запустили восемь дронов по Шостке на Сумщине, есть разрушения инфраструктуры

фото иллюстративное: ГСЧС

В ночь на 3 ноября российские войска атаковали дронами город Шостку Сумской области, есть разрушение объектов инфраструктуры.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook городского головы Николая Ноги.

По его словам, россияне запустили по Шосткинской общине восемь ударных дронов. В результате этой атаки потерпели разрушения инфраструктурные объекты общины.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На местах попаданий работают спасательные службы.

Напомним, 1 ноября российские кафиры ударили "шахедом" по жилому дому в Сумах. В результате авиаатаки пострадали пятеро гражданских.

Также, как сообщили ранее в Воздушных силах ВСУ, в течение ночи на 3 ноября ПВО сбило 66 российских беспилотников, а всего россияне запустили по Украине 96 дронов.