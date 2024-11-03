На Хмельнитчине в результате атаки дронов поврежден жилой дом
В ночь на 3 ноября в Хмельницкой области в результате дроновой атаки со стороны российской армии повреждения гражданских объектов
Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин, передает RegioNews.
В частности, по словам главы ОВА, были повреждены жилой дом и гаражи.
При этом, как отметил Сергей Тюрин, люди не пострадали.
Напомним, как сообщили ранее в Воздушных силах ВСУ, в течение ночи ПВО сбило 66 российских беспилотников, а всего россияне запустили по Украине 96 дронов.
Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки дронов возникли повреждения в Киеве, Киевской области и в городе Шостка на Сумщине.
Россияне запустили восемь дронов по Шостке на Сумщине, есть разрушения инфраструктурыВсе новости »
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