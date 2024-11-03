На Хмельнитчине в результате атаки дронов поврежден жилой дом

фото иллюстративное: ГСЧС

В ночь на 3 ноября в Хмельницкой области в результате дроновой атаки со стороны российской армии повреждения гражданских объектов

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин, передает RegioNews.

В частности, по словам главы ОВА, были повреждены жилой дом и гаражи.

При этом, как отметил Сергей Тюрин, люди не пострадали.

Напомним, как сообщили ранее в Воздушных силах ВСУ, в течение ночи ПВО сбило 66 российских беспилотников, а всего россияне запустили по Украине 96 дронов.

Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки дронов возникли повреждения в Киеве, Киевской области и в городе Шостка на Сумщине.