фото: КГВА

В ночь на 3 ноября российские войска совершили очередную дроновую атаку по Киеву. Падение обломков зафиксировано в двух районах столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

В КГВА рассказали, что вражеские дроны летели в столицу преимущественно с северо-восточного направления. Беспилотники заходили на территорию Киева по разным курсам и летели на очень низкой высоте.

Все запущенные врагом в Киев дроны были сбиты. Воздушная тревога в городе в течение ночи длилась более пяти часов.

Падение обломков сбитых вражеских целей было зафиксировано в двух районах столицы: Шевченковском и Голосеевском. В результате дроновой атаки в Шевченковском районе обломками повреждено дорожное покрытие, сопротивление уличного освещения и электропровода. Также известно, что как минимум в пяти зданиях взрывной волной выбиты окна. Люди в результате атаки не пострадали.

Напомним, как сообщили ранее в Воздушных силах ВСУ, в течение ночи ПВО сбило 66 российских беспилотников, а всего россияне запустили по Украине 96 дронов.