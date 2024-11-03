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03 ноября 2024, 10:42

На Киевщине в пяти районах зафиксировано падение обломков сбитых дронов, возникли пожары

03 ноября 2024, 10:42
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фото: полиция
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Из-за атаки российских дронов в ночь на 3 ноября есть повреждения в пяти районах Киевской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.

Кравченко напомнил, что в течение ночи тревога в области продолжалась около 11 часов. Он также проинформировал, что все дроны, запущенные врагом по Киевской области, были сбиты.

Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет, однако в пяти районах области есть повреждения в результате падения обломков. В нескольких местах возникли пожары, к счастью люди не пострадали.

В частности, как отмечается в сообщении, в трех районах в жилых многоэтажках выбиты остекления окон и балконов. Зафиксированы повреждения в четырех многоэтажках. Также повреждены пять частных домов. Там выбиты окна и двери, повреждены крыши и фасады.

В одном из частных домов загорелась крыша, также было возгорание в хозяйственном здании. Обломками сбитых целей повреждены три автомобиля. Также в четырех районах в результате падения обломков было возгорание травяного настила и лесной подстилки. Все пожары уже ликвидированы.

Полиция и ГСЧС обнародовали фото последствий падения обломков сбитых дронов в Киевской области.

Напомним, как сообщили ранее в Воздушных силах ВСУ, в течение ночи ПВО сбило 66 российских беспилотников, а всего россияне запустили по Украине 96 дронов.

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