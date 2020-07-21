Руководитель Черновицкой таможни, которого требовал уволить Зеленский, вернулся на должность

Ранее Салагор подал иск в суд на ДФС, требуя отменить приказ о его увольнении

Ранее Салагор подал иск в суд на ДФС, требуя отменить приказ о его увольнении

Фото: Черновицкая таможня ДФС

Об этом пишет Regionews с посиалнням на molbuk.com.

Я сейчас нахожусь на должности начальника Черновицкой таможни ДФС", – сообщил он.



В апреле этого года Черновицкий окружной административный суд полностью удовлетворил административный иск Салагора, а также отменил ряд выводов, согласно которым он был уволен с должности руководителя Черновицкой таможни ДФС.



Напомним, в июле 2019 года на совещании в Ужгороде президент Владимир Зеленский посоветовал Салагору написать заявление на увольнение. Однако вместо увольнения с должности Николай Салагор ушел в ежегодный отпуск. В отпуске он находился с 10 июля по 9 сентября.



Позже Салагор ушел на больничный, а в декабре 2019 года его уволили в связи с негативной оценкой его работы.