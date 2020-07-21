09:29  21 июля
В Украине уже более 60 тысяч случаев COVID-19
09:11  21 июля
За пределами Украины в заключении находятся 7 тысяч украинцев - Денисова
08:19  21 июля
Сутки на Донбассе: 17 обстрелов, погиб украинский военный
UA | RU
UA | RU
21 июля 2020, 15:19 2

Чиновников Днепровского горсовета подозревают в присвоении 18 миллионов гривен

21 июля 2020, 15:19 2
Читайте також українською мовою
Бюджетные средства должны были пойти на паспортизацию водных объектов
Бюджетные средства должны были пойти на паспортизацию водных объектов
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Прокуратура Днепропетровской области расследует факт завладения должностными лицами городского совета 18 млн гривен бюджетных средств. Денежные средства были перечислены субподрядным организациям, которые имеют признаки фиктивности.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Так, еще в мае 2018 года между Днепровским городским советом и одним из юридических лиц был заключен договор о выполнении работ по паспортизации водных объектов в Днепре.

В ходе выполнения условий договора были искусственно завышены объемы работ, их стоимость и качество. А выделенные на них бюджетные средства перечислены двум субподрядным организациям, которые имеют признаки фиктивности", - отмечают в прокуратуре.

Правоохранительными органами проведены обыски в помещениях департамента Днепровского городского совета и его структурных подразделений, а также по месту жительства фигурантов дела.

Как отмечает прокуратура, досудебное расследование в данном уголовном производстве продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре коммерсантам незаконно передали более 500 земельных участков, которые принадлежали городу.

суд прокуратура бюджетные деньги бюджет Днепр
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
Все видео »
Местные выборы на Херсонщине: динозавры и аквариумные рыбки
Битва титанов: что не поделили Садовый и львовский бизнесмен Козловский
Все публикации »
Иван Галунга
Геннадий Москаль
Игорь Гришачов
Все блоги »