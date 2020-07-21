Чиновников Днепровского горсовета подозревают в присвоении 18 миллионов гривен

Бюджетные средства должны были пойти на паспортизацию водных объектов

Бюджетные средства должны были пойти на паспортизацию водных объектов

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Прокуратура Днепропетровской области расследует факт завладения должностными лицами городского совета 18 млн гривен бюджетных средств. Денежные средства были перечислены субподрядным организациям, которые имеют признаки фиктивности.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Так, еще в мае 2018 года между Днепровским городским советом и одним из юридических лиц был заключен договор о выполнении работ по паспортизации водных объектов в Днепре.

В ходе выполнения условий договора были искусственно завышены объемы работ, их стоимость и качество. А выделенные на них бюджетные средства перечислены двум субподрядным организациям, которые имеют признаки фиктивности", - отмечают в прокуратуре.

Правоохранительными органами проведены обыски в помещениях департамента Днепровского городского совета и его структурных подразделений, а также по месту жительства фигурантов дела.

Как отмечает прокуратура, досудебное расследование в данном уголовном производстве продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре коммерсантам незаконно передали более 500 земельных участков, которые принадлежали городу.