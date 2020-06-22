Изнасилование в Кагарлыке: апелляционный суд оставил под стражей полицейских

Суд отказал в апелляционной жалобе защиты

Суд отказал в апелляционной жалобе защиты

Фото: Facebook

Апелляционный суд Киева оставил под стражей бывшего начальника одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции Николая Кузива, которого подозревают в участии в пытках и изнасиловании женщины.

Об этом написала адвокат потерпевшей Елена Сотник на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Апелляционный суд города Киева отклонил апелляционную жалобу защиты, оставил под стражей Кузива Николая, которого подозревают в пытках и изнасиловании по "Кагарлыкскому делу”, - написала Сотник.

По ее словам, полицейского Сергея Сулиму (подозреваемого по делу об изнасиловании в райотделе) суд также оставил под стражей.

Изнасилование женщины полицейскими в Кагарлыке: что известно

В ночь 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали 26 - летнюю женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

Полицейскими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима. Их сразу уволили, сейчас идет следствие.

Все отделения Кагарлыкской полиции расформировали, а всех сотрудников отправят на переаттестацию.

26 мая обоим подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Мужчины своей вины не признают.

Комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности проведет 1 июня экстренное заседание, где рассмотрит ситуацию в Кагарлыкском отделе полиции.

Потерпевшая живет в селе Пруды и воспитывает 4-летнего ребенка с инвалидностью. В тот день, когда произошло изнасилование, женщину вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля в деле о краже в магазине.