Похоже на диверсию: чернобыльская полиция аннулировала пропуски волонтерам

Полиция аннулировала пропуск на волонтерский транспорт, который развозит помощь пожарным в Чернобыле

Фото: facebook:yaroslav.chernobyltour

Полиция аннулировала пропуск на волонтерский транспорт, который развозит помощь пожарным в Чернобыле

Об этом сообщает на своей странице в Facebook глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко, передает RegioNews.

"Полторы тысячи километров горящей Чернобыльской зоне за последние дни накатал автомобиль помощи, доставляя питание и техническое оснащение для пожарных. Сейчас по неизвестной причине месячную пропуск на в'съезд этого автомобиля, которая была согласования чернобыльской полицией, было аннулировано по запросу самой чернобыльской полиции”, - говорится в сообщении.

Также Емельяненко подчеркивает, что сейчас у волонтеров не осталось транспорта, на котором они смогут проехать до многих очагов, на которых работают пожарные.

"Эти действия выглядят как диверсионная деятельность, но уже со стороны государственных структур. Украине нужно как можно скорее погасить этот пожар. Или мы в куличики играем?”, - отмечает он.

Напомним, информация о пожаре в Чернобыльской зоне вблизи села Владимировка Котовского лесничества поступило еще 4 апреля.

5 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне пожар охватил более 100 гектаров территории, ухудшился радиационный фон. Злоумышленником, по вине которого огнем уничтожено 5 га Котовского лесничества на территории Зоны отчуждения, оказался 27-летний житель села Раговка.

Также сообщалось, что полиция установила поджигателя в Чернобыльской зоне.

В Чернобыле возобновились пожары. В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели борются с 4 новыми очагами возгорания.

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