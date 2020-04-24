Киев снова попал в лидеры городов с самым грязным воздухом в мире

Индекс загрязнения воздуха Киева составляет 126

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Индекс загрязнения воздуха Киева составляет 126

Киев попал в рейтинг городов с наиболее загрязненным воздухом, из-за задымления, которое поступает от пожаров из Чернобыльской зоны

Об этом сообщает RegioNews ссылаясь на мировой рейтинг по индексу качества воздуха QIAir.

в настоящее время индекс загрязнения в столице Украины составляет 126. В некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке "опасно".

Отметим, на первом месте находится Брюссель, столица Бельгии, где индекс загрязнения составляет 144, на втором месте Шанхай, мегаполис в Китае с индексом 139.

Как сообщалось ранее, в Чернобыльской зоне, в очагах пройденных огнем еще тлеют пеньки, остатки древесины и торфянике.

Напомним, 16 апреля из-за пожара в Житомирской области и Зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, Киев накрыло пылевое облако и наблюдался серьезный уровень загрязнения воздуха.18 апреля, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ухудшение экологической ситуации в Киеве спровоцировали пожары в Житомирской области. Также добавил, что лесные пожары в Чернобыле отношения к ухудшению качества воздуха не имеют и гостям и жителям столицы не нужно бояться радиации.