14:25  24 апреля
Саакашвили: Президент мне поручил заниматься переговорами с МВФ
13:25  24 апреля
Коронавирус обнаружили в женском монастыре где находится резиденция митрополита Онуфрия
11:27  24 апреля
Основатель "B2B Jewelry" зарегистрировал собственную политическую партию
UA | RU
UA | RU
24 апреля 2020, 11:31 7

Киев снова попал в лидеры городов с самым грязным воздухом в мире

Читайте також
українською мовою
24 апреля 2020, 11:31 7
Читайте також українською мовою
Индекс загрязнения воздуха Киева составляет 126
Фото: flickr
Индекс загрязнения воздуха Киева составляет 126

Киев попал в рейтинг городов с наиболее загрязненным воздухом, из-за задымления, которое поступает от пожаров из Чернобыльской зоны

Об этом сообщает RegioNews ссылаясь на мировой рейтинг по индексу качества воздуха QIAir.

в настоящее время индекс загрязнения в столице Украины составляет 126. В некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке "опасно".

Отметим, на первом месте находится Брюссель, столица Бельгии, где индекс загрязнения составляет 144, на втором месте Шанхай, мегаполис в Китае с индексом 139.

Как сообщалось ранее, в Чернобыльской зоне, в очагах пройденных огнем еще тлеют пеньки, остатки древесины и торфянике.

Напомним, 16 апреля из-за пожара в Житомирской области и Зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, Киев накрыло пылевое облако и наблюдался серьезный уровень загрязнения воздуха.18 апреля, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ухудшение экологической ситуации в Киеве спровоцировали пожары в Житомирской области. Также добавил, что лесные пожары в Чернобыле отношения к ухудшению качества воздуха не имеют и гостям и жителям столицы не нужно бояться радиации.


Киев экология смог погода Чернобыль
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
ГСЧС: в Чернобыльской зоне еще тлеют пни и остатки древесины
24 апреля 2020, 09:32
В Киеве ожидают пик заболеваемости коронавирусом в начале мая
23 апреля 2020, 21:17
В Житомирской области есть угроза нового масштабного пожара
23 апреля 2020, 20:32
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
23 апреля 2020, 22:15
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
17 апреля 2020, 14:18
Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
18 апреля 2020, 12:00
В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
17 апреля 2020, 14:38
Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
22 апреля 2020, 16:45
Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
21 апреля 2020, 18:34
Последние Популярные
Олег Бегаль
Дмитрий Гордон
Валерия Ясницкая
Все блоги »
Предвыборный хайп в Ивано-Франковске, или Как Марцинкив ромов "паковал"
24 апреля 2020, 12:00
Жена-миллионерша и российский шпион: что известно о новоназначенном главе Закарпатской ОГА Алексее Петрове
23 апреля 2020, 15:00
Все публикации »
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Все видео »
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »