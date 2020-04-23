В Житомирской области есть угроза нового масштабного пожара
Об этом сообщает прессслужба Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, передает RegioNews.
Известно, что над его локализацией работает 50 человек лесной охраны и более 10 единиц техники, а также 25 спасателей.
К месту возгорания доставили 4 автоцистерны, также была привлечена авиация.
В ведомстве добавили, что к тушению пожара были привлечены пожарные звена соседних лесхозов.
Кроме того, пожарные работают над тушением огня в Велидницком лесничестве Словечанского лесхоза и в Словечанском лесхозе АПК.
В зоне отчуждения на территории Житомирской области открытых пожаров нет, пожарные продолжают тушить отдельные участки тления.
23 апреля сообщалось, что в Чернобыльской зоне горят торфяники, сильный дым видно даже с ЧАЭС.
По данным ГСЧС, очагов горения становится все меньше, спасатели продолжают бороться с огнем в Зоне отчуждения и Житомирской области.
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