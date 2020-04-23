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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
23 апреля 2020, 20:32 9

В Житомирской области есть угроза нового масштабного пожара

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23 апреля 2020, 20:32 9
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23 апреля в Пояскивском лесничестве Белокоровицкого лесхоза Житомирской области возник лесной пожар угрожающих масштабов
Фото: zt-lis.gov.ua
23 апреля в Пояскивском лесничестве Белокоровицкого лесхоза Житомирской области возник лесной пожар угрожающих масштабов

Об этом сообщает прессслужба Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, передает RegioNews.

Известно, что над его локализацией работает 50 человек лесной охраны и более 10 единиц техники, а также 25 спасателей.

К месту возгорания доставили 4 автоцистерны, также была привлечена авиация.

В ведомстве добавили, что к тушению пожара были привлечены пожарные звена соседних лесхозов.

Кроме того, пожарные работают над тушением огня в Велидницком лесничестве Словечанского лесхоза и в Словечанском лесхозе АПК.

В зоне отчуждения на территории Житомирской области открытых пожаров нет, пожарные продолжают тушить отдельные участки тления.

23 апреля сообщалось, что в Чернобыльской зоне горят торфяники, сильный дым видно даже с ЧАЭС.

По данным ГСЧС, очагов горения становится все меньше, спасатели продолжают бороться с огнем в Зоне отчуждения и Житомирской области.


пожар спасатели Житомирская область Чернобыль
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