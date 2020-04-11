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Валерия Ясницкая
журналист
11 апреля 2020, 11:37 8

Чернобыль до сих пор горит, радиация в норме

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11 апреля 2020, 11:37 8
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По состоянию на утро. 11 апреля в зоне отчуждения и безусловного отселения подразделения ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ДАЗВ продолжают тушить пожар на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств
Фото: ГСЧС
По состоянию на утро. 11 апреля в зоне отчуждения и безусловного отселения подразделения ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ДАЗВ продолжают тушить пожар на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГСЧС.

Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами.

К тушению пожаров привлечено 312 человек и 83 единицы техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета ГСЧС, которыми 10 апреля осуществлено 96 сбросов – 240 т воды (самолеты АН – 32 осуществили 8 сбросов – 64 т воды и вертолеты МИ – 8 осуществили 88 сбросов – 176 т воды).

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (м. Киев – 0,013 мР/час, Киевская область – в пределах 0,011 мР/час. при допустимом фоне 0,05 мР/ч).

В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (г. Чернобыль – 0,020 мР/час., на КДП Дитятки 0,01 мР/час. при контрольно допустимом уровне до 0,055 мг/ч).

Напомним, в Чернобыле не могут потушить лесной пожар в зоне отчуждения.

5 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне пожар охватил более 100 гектаров территории, ухудшился радиационный фон.

9 апреля из поселка Полесского граждан эвакуированы, перекрыты два КПП

Злоумышленником, по вине которого огнем уничтожено 5 га Котовского лесничества на территории зоны отчуждения, оказался 27-летний житель села Раговка.


лес пожар ГСЧС Чернобыль радиация
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