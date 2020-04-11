Чернобыль до сих пор горит, радиация в норме

По состоянию на утро. 11 апреля в зоне отчуждения и безусловного отселения подразделения ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ДАЗВ продолжают тушить пожар на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств

Фото: ГСЧС

По состоянию на утро. 11 апреля в зоне отчуждения и безусловного отселения подразделения ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ДАЗВ продолжают тушить пожар на территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств

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