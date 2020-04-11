Чернобыль до сих пор горит, радиация в норме
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГСЧС.
Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами.
К тушению пожаров привлечено 312 человек и 83 единицы техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета ГСЧС, которыми 10 апреля осуществлено 96 сбросов – 240 т воды (самолеты АН – 32 осуществили 8 сбросов – 64 т воды и вертолеты МИ – 8 осуществили 88 сбросов – 176 т воды).
Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (м. Киев – 0,013 мР/час, Киевская область – в пределах 0,011 мР/час. при допустимом фоне 0,05 мР/ч).
В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (г. Чернобыль – 0,020 мР/час., на КДП Дитятки 0,01 мР/час. при контрольно допустимом уровне до 0,055 мг/ч).
Напомним, в Чернобыле не могут потушить лесной пожар в зоне отчуждения.
5 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне пожар охватил более 100 гектаров территории, ухудшился радиационный фон.
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Злоумышленником, по вине которого огнем уничтожено 5 га Котовского лесничества на территории зоны отчуждения, оказался 27-летний житель села Раговка.
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