Обвал дома в Одессе: специалисты разберутся, стал ли ремонт причиной аварии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Первый городской.
Ранее мы сообщали, что обрушился старинный дом конца 19-го века.
На месте работали спасатели, которые разбирали груды камней. Никто не пострадал. Дальше за работу берутся специалисты, которые установят причину аварии.
"В дальнейшем будут специалисты разбираться, что послужило причиной обвала", — прокомментировал руководитель департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.
Но вот местные жители не исключают, что причиной обвала стал ремонт здания. Так, несколько последних недель здесь активно проводили ремонт. В здании пытались восстановить окна, которые когда-то были заложены, чтобы укрепить фасад.
"Окна, которые сейчас открыты, заделаны ракушечником. Там были камни, которые держали всю угловую конструкцию. Они эту конструкцию просто выдолбили и она не выдержала. А ракушечнику уже 150 лет, он разрушается", — рассказала местная жительница Наталья Табан.
Известно, что ремонт проводил арендатор помещения. За работами в старинном доме никто из чиновников не следил.
А вот в городском управлении охраны культурного наследия от обрушившегося здания открестились, хотя именно в мэрии позволили возвести забор, простоявший там почти две недели до обвала.
В обладминистрации говорят, что именно они подписали документы о проведении противоаварийных работ. И отмечают: проектную документацию на саму реконструкцию или ремонт только должны были разрабатывать. Поэтому начинать его сейчас владелец права не имел.
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