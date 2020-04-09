Обвал дома в Одессе: специалисты разберутся, стал ли ремонт причиной аварии

В обрушившемся старинном доме в центре Одессы арендатор проводил ремонт помещения, были ли это причиной обвала – установят специалисты

Фото: Думская

В обрушившемся старинном доме в центре Одессы арендатор проводил ремонт помещения, были ли это причиной обвала – установят специалисты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Первый городской.

Ранее мы сообщали, что обрушился старинный дом конца 19-го века.

На месте работали спасатели, которые разбирали груды камней. Никто не пострадал. Дальше за работу берутся специалисты, которые установят причину аварии.

"В дальнейшем будут специалисты разбираться, что послужило причиной обвала", — прокомментировал руководитель департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман.

Но вот местные жители не исключают, что причиной обвала стал ремонт здания. Так, несколько последних недель здесь активно проводили ремонт. В здании пытались восстановить окна, которые когда-то были заложены, чтобы укрепить фасад.

"Окна, которые сейчас открыты, заделаны ракушечником. Там были камни, которые держали всю угловую конструкцию. Они эту конструкцию просто выдолбили и она не выдержала. А ракушечнику уже 150 лет, он разрушается", — рассказала местная жительница Наталья Табан.

Известно, что ремонт проводил арендатор помещения. За работами в старинном доме никто из чиновников не следил.

А вот в городском управлении охраны культурного наследия от обрушившегося здания открестились, хотя именно в мэрии позволили возвести забор, простоявший там почти две недели до обвала.

В обладминистрации говорят, что именно они подписали документы о проведении противоаварийных работ. И отмечают: проектную документацию на саму реконструкцию или ремонт только должны были разрабатывать. Поэтому начинать его сейчас владелец права не имел.