Чорнобиль досі горить, радіація в нормі
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт ДСНС.
Cпостерігається горіння трав’яного настилу, очерету та лісової підстилки окремими осередками.
До гасіння пожеж залучено 312 людей та 83 одиниці техніки, в тому числі 3 літаки та 3 вертольоти ДСНС, якими 10 квітня здійснено 96 скидів – 240 т води (літаки АН – 32 здійснили 8 скидів – 64 т води та вертольоти МІ – 8 здійснили 88 скидів – 176 т води).
Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,013 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год).
У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися (м. Чорнобиль – 0,020 мР/год., на КДП Дитятки 0,01 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).
Нагадаємо, у Чорнобилі не можуть загасити лісову пожежу у зоні відчуження.
5 квітня стало відомо, що в Чорнобильській зоні пожежа охопила понад 100 гектарів території, через що погіршився радіаційний фон.
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