Чорнобиль досі горить, радіація в нормі

Станом на ранок. 11 квітня у зоні відчуження та безумовного відселення підрозділи ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ продовжують гасити пожежу на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв

Фото: ДСНС

Станом на ранок. 11 квітня у зоні відчуження та безумовного відселення підрозділи ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ продовжують гасити пожежу на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв

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