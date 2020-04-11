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Валерія Ясницька
журналіст
11 квітня 2020, 11:37 8

Чорнобиль досі горить, радіація в нормі

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11 квітня 2020, 11:37 8
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Станом на ранок. 11 квітня у зоні відчуження та безумовного відселення підрозділи ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ продовжують гасити пожежу на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв
Фото: ДСНС
Станом на ранок. 11 квітня у зоні відчуження та безумовного відселення підрозділи ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ продовжують гасити пожежу на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт ДСНС.

Cпостерігається горіння трав’яного настилу, очерету та лісової підстилки окремими осередками.

До гасіння пожеж залучено 312 людей та 83 одиниці техніки, в тому числі 3 літаки та 3 вертольоти ДСНС, якими 10 квітня здійснено 96 скидів – 240 т води (літаки АН – 32 здійснили 8 скидів – 64 т води та вертольоти МІ – 8 здійснили 88 скидів – 176 т води).

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,013 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год).

У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися (м. Чорнобиль – 0,020 мР/год., на КДП Дитятки 0,01 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).

Нагадаємо, у Чорнобилі не можуть загасити лісову пожежу у зоні відчуження.

5 квітня стало відомо, що в Чорнобильській зоні пожежа охопила понад 100 гектарів території, через що погіршився радіаційний фон.

9 квітня, з селища Поліського евакуйовано громадян, перекриті два КПП

Зловмисником, за вини якого вогнем знищено 5 га Котовського лісництва на території зони відчуження, виявився 27-річний житель села Рагівка.


ліс пожежа ДСНС Чорнобиль радіація
Пожежа в Чорнобилі: горять три лісництва, радіаційний фон в нормі
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