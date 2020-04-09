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09 апреля 2020, 15:37 9

В Харьковской области разоблачили четырех полицейских, которые "крышевали" вырубку лесов

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09 апреля 2020, 15:37 9
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Четырем полицейским и 11 гражданским лицам сообщили о подозрении в незаконной вирубке или незаконной перевозке, хранении, сбыте леса
Фото: ГБР
Четырем полицейским и 11 гражданским лицам сообщили о подозрении в незаконной вирубке или незаконной перевозке, хранении, сбыте леса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как ранее сообщалось, представители бюро расследования совместно с прокуратурой нагрянули с обысками в Харьковскую область.

В правоохранительных оргагах рассказали подробности следственных действий. Сообщается, что трое жителей Харьковщины без разрешительных документов организовали незаконную вырубку древесины на территории госпредприятия "Жовтневое лесное хозяйство", а также на землях запаса, которые не находятся на балансе лесного хозяйства.

Люди вырубали исключительно деревья ценных пород. Для этого они нанимали разнорабочих, а также договаривались с местными полицейскими, чтобы те их прикрывали. Также полицейские помогали без помех вывозить древесину в лесоперерабатывающие пункты как на территории Харьковской области так и за ее пределами.

Государству причинен ущерб на более чем 850 тысяч гривен. Полная сумма ущерба будет установлена после проведения соответствующих экспертиз.

О подозрении уже сообщено четырем сотрудникам Валковского отдела полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области. Правоохранители подозреваются в превышении власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины) и соучастии в незаконной вырубке или незаконной перевозке, хранении, сбыте леса (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246 Уголовного кодекса Украины).

Также следователи ГБР сообщили о подозрении 11 гражданским лицам.


обыски ГБР Харьковская область лес вырубка
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