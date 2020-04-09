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09 апреля 2020, 11:25 7

В Черниговской области второй день горит лес

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09 апреля 2020, 11:25 7
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Пожар разгорелся вчера возле села Сорокошичи Козелецкого района. До сих пор его не могут потушить
Фото: ГСЧС
Пожар разгорелся вчера возле села Сорокошичи Козелецкого района. До сих пор его не могут потушить

Об этом пишет RеgioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

8 апреля в 13:20 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре сухой растительности и настила в лесу возле села Сорокошичи Козелецкого района.

К тушению пожара привлечено 165 сотрудников и 34 единицы техники, из них от УДСНС - 16 единиц техники, 66 человек личного состава. Для тушения пожара задействовали 3 самолета АН-32п специального авиационного отряда ГСЧС Украины.

Авиацией ГСЧС осуществлено три сброса воды.

Тушение пожара продолжается.

Напомним, 5 апреля в Чернобыле возник масштабный пожар. Повысился радиационный фон (ВИДЕО). Пожар охватил более 100 га.


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