В Черниговской области второй день горит лес

Пожар разгорелся вчера возле села Сорокошичи Козелецкого района. До сих пор его не могут потушить

Фото: ГСЧС

Пожар разгорелся вчера возле села Сорокошичи Козелецкого района. До сих пор его не могут потушить

Об этом пишет RеgioNews со ссылкой на ГСЧС Украины. 8 апреля в 13:20 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре сухой растительности и настила в лесу возле села Сорокошичи Козелецкого района. К тушению пожара привлечено 165 сотрудников и 34 единицы техники, из них от УДСНС - 16 единиц техники, 66 человек личного состава. Для тушения пожара задействовали 3 самолета АН-32п специального авиационного отряда ГСЧС Украины. Авиацией ГСЧС осуществлено три сброса воды. Тушение пожара продолжается. Напомним, 5 апреля в Чернобыле возник масштабный пожар. Повысился радиационный фон (ВИДЕО). Пожар охватил более 100 га.

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