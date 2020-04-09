В Черниговской области второй день горит лес
Пожар разгорелся вчера возле села Сорокошичи Козелецкого района. До сих пор его не могут потушить
Пожар разгорелся вчера возле села Сорокошичи Козелецкого района. До сих пор его не могут потушить
Об этом пишет RеgioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.
8 апреля в 13:20 в оперативно-координационный центр Управления ГСЧС Украины в Черниговской области поступило сообщение о пожаре сухой растительности и настила в лесу возле села Сорокошичи Козелецкого района.
К тушению пожара привлечено 165 сотрудников и 34 единицы техники, из них от УДСНС - 16 единиц техники, 66 человек личного состава. Для тушения пожара задействовали 3 самолета АН-32п специального авиационного отряда ГСЧС Украины.
Авиацией ГСЧС осуществлено три сброса воды.
Тушение пожара продолжается.
Напомним, 5 апреля в Чернобыле возник масштабный пожар. Повысился радиационный фон (ВИДЕО). Пожар охватил более 100 га.
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