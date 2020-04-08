В Киеве масштабный пожар на территории радиозавода
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет RegioNews.
В 14:50 в Дарницком районе столицы по ул. Бориспольской, 9 загорелись дрова. Огонь перекинулся на одноэтажное складское здание, в котором хранятся лакокрасочные материалы на площади 500 кв.
Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. Предварительно жертв и пострадавших нет.
К тушению привлечено 65 чрезвычайников и 16 единиц техники. Тушение осложняется тем, что в ближайших к составу гидрантах нет воды.
В столице продолжается ликвидация пожара в складском помещении. В 14:50 в Дарницком районе столицы по ул. Бориспольская,...Опубликовано ГСЧС Украины Среда, 8 апреля 2020 г.
И очередная серьезный пожар - на этот раз она произошла на улице Бориспольской. Одни говорят, что горит бетонный завод от пани Ковальской, вторые составы, а третьи - хлебный завод, а четвертые - радиозавод. Как бы там ни было, надеемся, что обойдется без пострадавших и пожар быстро ликвидируют.Опубликовано Киев Оперативный Среда, 8 апреля 2020 г.
Напомним, в Чернобыле не могут потушить лесной пожар в зоне отчуждения.
5 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне пожар охватил более 100 гектаров территории, ухудшился радиационный фон.
Злоумышленником, по вине которого огнем уничтожено 5 га Котовского лесничества на территории зоны отчуждения, оказался 27-летний житель села Раговка.
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