На территории столичного радиозавода горит склад лакокрасочных материалов. Пока пожар локализовать не удается

На территории столичного радиозавода горит склад лакокрасочных материалов. Пока пожар локализовать не удается

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, пишет RegioNews.

В 14:50 в Дарницком районе столицы по ул. Бориспольской, 9 загорелись дрова. Огонь перекинулся на одноэтажное складское здание, в котором хранятся лакокрасочные материалы на площади 500 кв.

Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. Предварительно жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечено 65 чрезвычайников и 16 единиц техники. Тушение осложняется тем, что в ближайших к составу гидрантах нет воды.

В столице продолжается ликвидация пожара в складском помещении. В 14:50 в Дарницком районе столицы по ул. Бориспольская,... Опубликовано ГСЧС Украины Среда, 8 апреля 2020 г.

И очередная серьезный пожар - на этот раз она произошла на улице Бориспольской. Одни говорят, что горит бетонный завод от пани Ковальской, вторые составы, а третьи - хлебный завод, а четвертые - радиозавод. Как бы там ни было, надеемся, что обойдется без пострадавших и пожар быстро ликвидируют. Опубликовано Киев Оперативный Среда, 8 апреля 2020 г.

Напомним, в Чернобыле не могут потушить лесной пожар в зоне отчуждения.

5 апреля стало известно, что в Чернобыльской зоне пожар охватил более 100 гектаров территории, ухудшился радиационный фон.

Злоумышленником, по вине которого огнем уничтожено 5 га Котовского лесничества на территории зоны отчуждения, оказался 27-летний житель села Раговка.