В Минздраве заявили, что карантин действует, гриппом и ОРВИ стали болеть меньше
Как передает RegioNews, об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 24 марта.
"Мы недавно проводили исследование, как влияют наши превентивные меры. Нельзя сказать, что мы уже можем сегодня говорить о коронавирусной болезни, но мы смотрим на грипп и гриппоподобные заболевания, и мы имеем положительную динамику, отмечаем уменьшение количества случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний среди населения Украины", - сказал он.
По словам Ляшко, это может косвенно свидетельствовать, что карантинные меры будут давать свой положительный эффект.
"И отсутствие стремительной динамики развития и распространения коронавирусной болезни на территории Украины – это опять же один из моментов (результатов – ред.) тех превентивных мер, которые сделало руководство нашего государства, чтобы предотвратить большое количество случаев коронавирусной болезни", - отметил врач.
Также Ляшко выразил надежду, что количество больных стремительно расти не будет, поскольку люди будут соблюдать карантин, не выходить без надобности из дома, держать социальную дистанцию в 1,5 метра и часто мыть руки с мылом.
По его словам, в настоящее время исследования на коронавирус проводят как экспресс-тестами, так и в вирусологических лабораториях.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Напомним, по состоянию на 24 марта в Украине уже 97 больных COVID-19.
Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.
- 17:00 24 марта Коронавирус Украины: назад в будущее
- 16:43 24 марта Винница в блокаде: глава области прокомментировал ситуацию
- 16:40 24 марта Укрзализныця выделила два поезда для эвакуации украинцев из Польши
- 16:35 24 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 16:29 24 марта В Луганскую область прибыли тесты на коронавирус
- 16:24 24 марта Одесситы шокированы поведением бывших заключенных с туберкулезом, которых "поселили" возле их домов
- 12:19 24 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 13:00 18 марта Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ