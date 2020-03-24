В Минздраве заявили, что карантин действует, гриппом и ОРВИ стали болеть меньше

Введение карантина в Украине привело к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ

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Введение карантина в Украине привело к снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ

Как передает RegioNews, об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 24 марта.

"Мы недавно проводили исследование, как влияют наши превентивные меры. Нельзя сказать, что мы уже можем сегодня говорить о коронавирусной болезни, но мы смотрим на грипп и гриппоподобные заболевания, и мы имеем положительную динамику, отмечаем уменьшение количества случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний среди населения Украины", - сказал он.

По словам Ляшко, это может косвенно свидетельствовать, что карантинные меры будут давать свой положительный эффект.

"И отсутствие стремительной динамики развития и распространения коронавирусной болезни на территории Украины – это опять же один из моментов (результатов – ред.) тех превентивных мер, которые сделало руководство нашего государства, чтобы предотвратить большое количество случаев коронавирусной болезни", - отметил врач.

Также Ляшко выразил надежду, что количество больных стремительно расти не будет, поскольку люди будут соблюдать карантин, не выходить без надобности из дома, держать социальную дистанцию в 1,5 метра и часто мыть руки с мылом.

По его словам, в настоящее время исследования на коронавирус проводят как экспресс-тестами, так и в вирусологических лабораториях.

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Напомним, по состоянию на 24 марта в Украине уже 97 больных COVID-19.

Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.