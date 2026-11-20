Российская атака на Киев: уже 11 пострадавших, пожары в трех районах столицы
В результате российской атаки на Киев в ночь на 20 ноября погибли три человека. Еще 11 человек пострадали, одного человека эвакуировали
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
По данным спасателей, в результате вражеского удара пожары возникли сразу в трех районах столицы.
В частности:
- Подольский район: горели два нежилых здания.
- Оболонский район: огонь охватил двухэтажное нежилое здание. По другому адресу возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры.
- Голосеевский район: под ударом оказалась нежилая застройка.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал о 15 пострадавших.
По его словам, семь раненых госпитализировали в столичные больницы. Другим пострадавшим медики оказывают помощь на месте.
Информация о количестве пострадавших уточняется.
Напомним, утром 20 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице раздалась серия мощных взрывов. В результате атаки повреждены Подольско-Воскресенский мостовой переход, Дарницкий и Южный мосты. Известно, что погибли три человека.