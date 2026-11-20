Фото: ГСЧС Киева

В результате российской атаки на Киев в ночь на 20 ноября погибли три человека. Еще 11 человек пострадали, одного человека эвакуировали

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По данным спасателей, в результате вражеского удара пожары возникли сразу в трех районах столицы.

В частности:

Подольский район: горели два нежилых здания.

горели два нежилых здания. Оболонский район: огонь охватил двухэтажное нежилое здание. По другому адресу возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры.

огонь охватил двухэтажное нежилое здание. По другому адресу возник пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Голосеевский район: под ударом оказалась нежилая застройка.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал о 15 пострадавших.

По его словам, семь раненых госпитализировали в столичные больницы. Другим пострадавшим медики оказывают помощь на месте.

Информация о количестве пострадавших уточняется.

Напомним, утром 20 ноября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице раздалась серия мощных взрывов. В результате атаки повреждены Подольско-Воскресенский мостовой переход, Дарницкий и Южный мосты. Известно, что погибли три человека.