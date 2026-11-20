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В Киеве возобновили движение с правого на левый берег по Подольскому мостовому переходу. Утром переход был закрыт из-за повреждений вследствие удара баллистики.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

Днем 20 ноября в столице возобновили движение с правого на левый берег по Подольскому мостовому переходу. Ранее движение перекрывали из-за повреждения сооружения в результате атаки россиян.

В частности, есть повреждения на Дарницком мосту. Степень повреждений устанавливают специалисты.

"Снова было попадание и в часть Южного моста. На нем движение, как и в прошлые дни, остается в ограниченном режиме. Городские службы делали и будут делать все, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки", - сообщил мэр столицы.

Напомним, ранее в результате вражеских ударов повреждения получили Северный и Южный мосты .