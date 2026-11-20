Російська атака на Київ: уже 11 постраждалих, пожежі у трьох районах столиці
Унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 20 листопада загинули троє людей. Ще 11 осіб постраждали, одну людину евакуювали
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
За даними рятувальників, унаслідок ворожого удару пожежі виникли одразу в трьох районах столиці.
Зокрема:
- Подільський район: горіли дві нежитлові будівлі.
- Оболонський район: вогонь охопив двоповерхову нежитлову будівлю. За іншою адресою виникла пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури.
- Голосіївський район: під ударом опинилася нежитлова забудова.
Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, про 15 постраждалих.
За його словами, сімох поранених госпіталізували до столичних лікарень. Іншим постраждалим медики надають допомогу на місці.
Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, вранці 20 листопада російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У столиці пролунала серія потужних вибухів. Внаслідок атаки пошкоджено Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости. Відомо, що загинули троє людей.