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07 октября 2026, 07:53

Лаборатория в квартире и 10 кг взрывчатки: в Киеве задержали админа Telegram-канала

07 октября 2026, 07:53
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Фото: Прокуратура Украины
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СБУ во взаимодействии с ФБР США задержала основателя и администратора Telegram-канала, который призывал к совершению терактов и распространял инструкции по изготовлению взрывных устройств

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в 2025-2026 годах мужчина создал Telegram-канал, через который публично призвал к терактам против гражданских и правоохранителей в Украине и странах-партнерах. Он также публиковал материалы и видеоинструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и опасных веществ.

Как установили правоохранители, в своей квартире подозреваемый обустроил "исследовательскую лабораторию", где синтезировал химические взрывчатые вещества для снаряжения самодельных бомб. Кроме того, он предоставлял подписчикам инструкции по использованию электродетонаторов, сборке взрывных систем и других компонентов самодельных устройств.

При обыске у мужчины изъяли около 10 кг взрывчатки, шесть взрывных устройств, 200 патронов, электродетонаторы заводского и кустарного производства, химические взрывчатые и ядовитые вещества, а также оборудование для их синтеза.

Также правоохранители изъяли компьютерную технику, на которой по данным следствия содержались доказательства создания и администрирования Telegram-канала.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258-2 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – за публичные призывы к совершению террористического акта и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

По ходатайству прокурора подозреваемого заключили под стражу без права внесения залога. Telegram-канал заблокирован. Следствие продолжается.

Напомним, в Кировоградской области будут судить админа Telegram-канала, который под видом "погоды" предупреждал о ТЦК. Мужчина контролировал наполнение Telegram-сообщества, добавлял и удалял участников, следил за тематикой публикаций.

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