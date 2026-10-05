Поддельные справки и взятки ТЦК: СБУ разоблачила масштабные схемы уклонения от мобилизации

Фото: СБУ

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

В частности, в Прикарпатье разоблачили начальника районного ТЦК и его заместителя. Известно, что они вносили ложные сведения в электронный реестр военнообязанных. По взяткам они мобилизовывали людей "на бумаге" или снимали их с военного учета.

Также в Винницкой области задержали двух организаторов схемы. За 20 тысяч долларов "бизнесмен" доставлял мужчин в приграничье и снабжал их картой с маршрутом побега через лесистую местность в обход контрольно-пропускных пунктов. Другой организатор, работник государственного учреждения, за деньги обещал организовать выезд мужчин в страны Европы под видом спортсменов.

В Закарпатье разоблачили двух женщин, которые были администраторами сообществ в мессенджере. В этой группе писали о локациях работы ТЦК и правоохранители. Также в области задержаны трое организаторов канала нелегального выезда мужчин призывного возраста в Евросоюз.

В Одесской области разоблачили директора транспортного предприятия и двух его сообщников. Они за взятки трудоустраивали мужчин для получения бронирования от мобилизации.

Напомним, ранее в Сумской области получили подозрения двое адвокатов и двое судей. Оказалось, они занимались схемой с фиктивными решениями по уклонению от мобилизации.