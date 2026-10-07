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07 жовтня 2026, 07:53

Лабораторія у квартирі та 10 кг вибухівки: у Києві затримали адміна Telegram-каналу

07 жовтня 2026, 07:53
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Фото: Прокуратура України
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СБУ у взаємодії з ФБР США затримала засновника та адміністратора Telegram-каналу, який закликав до вчинення терактів і поширював інструкції з виготовлення вибухових пристроїв

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2025-2026 роках чоловік створив Telegram-канал, через який публічно закликав до терактів проти цивільних та правоохоронців в Україні й країнах-партнерах. Також він публікував матеріали та відеоінструкції щодо виготовлення саморобних вибухових пристроїв і небезпечних речовин.

Як встановили правоохоронці, у своїй квартирі підозрюваний облаштував "дослідницьку лабораторію", де синтезував хімічні вибухові речовини для спорядження саморобних бомб. Крім того, він надавав підписникам інструкції щодо використання електродетонаторів, складання вибухових систем та інших компонентів саморобних пристроїв.

Під час обшуку у чоловіка вилучили близько 10 кг вибухівки, шість вибухових пристроїв, 200 патронів, електродетонатори заводського та кустарного виробництва, хімічні вибухові й отруйні речовини, а також обладнання для їх синтезу.

Також правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, на якій, за даними слідства, містилися докази створення та адміністрування Telegram-каналу.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258-2 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – за публічні заклики до вчинення терористичного акту та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

За клопотанням прокурора підозрюваного взяли під варту без права внесення застави. Telegram-канал заблокували. Слідство триває.

Нагадаємо, на Кіровоградщині судитимуть адміна Telegram-каналу, який під виглядом "погоди" попереджав про ТЦК. Чоловік контролював наповнення Telegram-спільноти, додавав та видаляв учасників, стежив за тематикою публікацій.

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