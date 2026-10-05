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05 октября 2026, 12:43

Выманил $280 тысяч и требовал еще $200 тысяч: в Киеве задержали псевдоработника НАБУ

05 октября 2026, 12:43
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Фото: Прокуратура Украины
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В Киеве задержали мужчину, который выдавал себя за работника НАБУ и под предлогом помощи с налоговыми проверками выманил у предпринимателя 280 тысяч долларов

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина узнал налоговые проверки предпринимателя и его жены, которые являются ФЛПами. Он представлялся сотрудником НАБУ и утверждал, что имеет связи с должностными лицами ГНС, НАБУ, БЭБ и судебных органов. За деньги обещал помочь решить вопрос с проверками.

В течение сентября 2025 – марта 2026 подозреваемый получил от предпринимателя 280 тысяч долларов. Впоследствии он потребовал еще 200 тысяч долларов якобы для окончательного решения вопроса.

При получении этой суммы мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК РФ.

Во время трех неотложных обысков в Киеве и Харькове – по месту жительства подозреваемого и в его автомобиле – стражи порядка изъяли деньги, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 и ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины – мошенничество в особо крупных размерах и покушение на повторное завладение чужим имуществом путем обмана.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 998 тысяч гривен. Прокуроры просили определить залог в размере 11 миллионов гривен.

Напомним, в Тернопольской области мошенники выманили у застройщика более 2 млн долларов. Двое адвокатов и их сообщник предложили знакомому организовать выделение под новостройку земли, находившейся в пользовании воинской части.

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