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24 сентября 2026, 20:37

В Кировоградской области будут судить админа Telegram-канала, который под видом "погоды" предупреждал о ТЦК

24 сентября 2026, 20:37
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В Кировоградской области в суд направили обвинительный акт в отношении 36-летнего жителя Александрии, которого обвиняют в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews .

По данным следствия, мужчина администрировал Telegram-сообщество из более 4,4 тысяч участников, где публиковали информацию о местах проведения мобилизационных мероприятий.

При процессуальном руководстве прокуроров Кировоградской областной прокуратуры обвинительный акт направили в суд.

Речь идет о Telegram-сообществе "Погода в Яблоневом саду", которое по состоянию на август 2026 года насчитывало более 4,4 тысяч участников.

По материалам следствия, в сообществе систематически публиковали информацию о местах работы представителей ТЦК и СП, мобилизационные мероприятия, а также маршруты передвижения сотрудников полиции в Александрии и окрестных населенных пунктах.

Для сокрытия сообщений участники сообщества использовали условные обозначения, связанные с погодой. В частности, словами "дождь", "град" или "облачно" они сообщали о присутствии мобильных групп или блокпостов.

Как отмечает прокуратура, администратор контролировал наполнение Telegram-сообщества, добавлял и удалял участников, следил за тематикой публикаций, а также призвал пользователей оперативно сообщать конкретные месторасположения представителей ТЦК и СП и правоохранителей.

По версии следствия распространение такой информации позволяло военнообязанным избегать встреч с представителями ТЦК и СП и создавало препятствия для проведения мобилизационных мероприятий.

Действия обвиняемого квалифицировали по части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям в особый период.

Досудебное расследование проводили следователи Управления СБУ в Кировоградской области. Теперь обстоятельства дела должен быть оценен судом.

Напомним, что в Прикарпатье судили женщину за препятствование деятельности ВСУ и других военных формирований. Оказалось, она создала в мессенджере канал, который мешал ТЦК .

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