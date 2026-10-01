Фото: ГСЧС

В ночь на 1 октября и утром русские войска атаковали Киев беспилотниками

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В Соломенском районе из-за вражеского обстрела горело помещение на первом этаже 16-этажного дома, а также припаркованные автомобили. Пожар потушили на площади 80 кв. м.

В Оболонском районе произошло масштабное возгорание в складском здании – спасатели ликвидировали пожар. Одного пострадавшего передали медикам.

Как сообщил мэр Виталий Кличко, утром в Печерском районе зафиксировано попадание беспилотника в территорию нежилого комплекса.

Напомним, ночью 1 октября российские войска атаковали Одессу. В результате атаки повреждена инфраструктура.