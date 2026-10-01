Ракеты, КАБы и десятки дронов: в Харьковской области пострадали 8 человек

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 14 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Ранения получили жители Циркунов, Слатино, Дергачев, Золочева и Изюма. Среди пострадавших – люди от 29 до 68 лет. Одна 61-летняя женщина в Дергачах получила острую реакцию на стресс.

Враг атаковал Киевский район Харькова и применил различные виды вооружения: 6 ракет, 6 КАБ, 3 БпЛА типа "Герань-2", 4 "Молнии", 14 FPV-дронов и 11 беспилотников, тип которых устанавливают.

В результате атак повреждены жилые дома, складские и хозяйственные здания, магазин, автомобили и электросети.

В частности, в Харькове поврежден многоквартирный дом. В Харьковском районе зафиксировано повреждение 10 частных и жилых домов, 3 хозяйственных построек и 3 автомобилей.

Также повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры в Богодуховском, Купянском, Изюмском и Лозовском районах области.

Напомним, в течение 30 сентября российские войска атаковали населенные пункты Херсонской области ствольной артиллерией и дронами разного типа. В результате обстрелов погибла 77-летняя женщина, еще пятеро гражданских получили ранения.