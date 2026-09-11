В Киеве зафиксировали прилет по третьей АЗС: РФ атаковала заправку на Подоле
В Киеве во время российской атаки зафиксировали попадание еще по одной автозаправочной станции. Речь идет об АЗС в Подольском районе столицы
Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работают силы противовоздушной обороны и призвал киевлян находиться в укрытиях.
Тем временем в Киевской городской военной администрации сообщили, что, по предварительной информации, в Подольском районе зафиксировали попадание беспилотника по офисному зданию.
Информация о последствиях атаки и возможных пострадавших уточняется.
Напомним, утром 11 сентября враг ударил по автозаправочным станциям в двух районах Киева. Затем россияне повторно атаковали в АЗС в Оболонском районе. Сообщалось, что два человека погибли, еще 12 человек пострадали.