Россияне атаковали коммунальщиков в Херсоне: повреждена техника
Утром 11 сентября российские оккупанты атаковали с дрона работников коммунальной службы в Корабельном районе Херсона
Об этом сообщил руководитель Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.
"Российские оккупанты продолжают сознательный террор мирного населения и работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность нашей фронтовой общины", – отметил он.
По словам Шанька, в результате атаки повреждена техника. Люди, к счастью, не пострадали.
Напомним, в ночь на 11 сентября РФ атаковала Украину S8000 "Бандероль" и 161 ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 19 локациях, а также падение обломков сбитых целей на трех локациях.