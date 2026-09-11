Расстреляли из автоматов: вблизи Доброполья оккупаннты казнили двух пленных нацгвардейцев

Фото: Прокуратура Украины

Вблизи Доброполья Донецкой области российские военные казнили двух пленных бойцов Национальной гвардии. По факту военного преступления начали расследование

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, 2 сентября двое нацгвардейцев находились на огневой позиции в лесополосе вблизи Доброполья. Во время выполнения боевого задания украинские военные попали в плен к оккупантам.

Впоследствии военнослужащие РФ, по предварительным данным, расстреляли пленных из автоматического оружия.

Правоохранители проводят неотложные следственные действия, чтобы установить все обстоятельства преступления и лиц из числа российских военных, причастных к смертной казни.

По факту нарушения законов и обычаев войны, повлекшей гибель людей, открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением норм международного гуманитарного права и квалифицируется как военное преступление.

Напомним, в ноябре прошлого года россияне расстреляли сдавшихся в плен украинских военных. Оккупанты заставили наших бойцов лечь на землю, а затем по очереди выстрелили им в голову.