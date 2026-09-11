16:10  11 сентября
В Харьковской области мужчина "уничтожил" свой дом ради нескольких миллионов
13:44  11 сентября
В Житомирской области 17-летний мотоциклист насмерть сбил велосипедистку
01:35  11 сентября
Ведущая Соломия Витвицкая призналась, придумала ли уже имя первенца
UA | RU
UA | RU
11 сентября 2026, 18:41

Расстреляли из автоматов: вблизи Доброполья оккупаннты казнили двух пленных нацгвардейцев

11 сентября 2026, 18:41
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

Вблизи Доброполья Донецкой области российские военные казнили двух пленных бойцов Национальной гвардии. По факту военного преступления начали расследование

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, 2 сентября двое нацгвардейцев находились на огневой позиции в лесополосе вблизи Доброполья. Во время выполнения боевого задания украинские военные попали в плен к оккупантам.

Впоследствии военнослужащие РФ, по предварительным данным, расстреляли пленных из автоматического оружия.

Правоохранители проводят неотложные следственные действия, чтобы установить все обстоятельства преступления и лиц из числа российских военных, причастных к смертной казни.

По факту нарушения законов и обычаев войны, повлекшей гибель людей, открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением норм международного гуманитарного права и квалифицируется как военное преступление.

Напомним, в ноябре прошлого года россияне расстреляли сдавшихся в плен украинских военных. Оккупанты заставили наших бойцов лечь на землю, а затем по очереди выстрелили им в голову.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Донецкая область оккупанты Доброполье война Нацгвардия нацгвардейцы
Пытал током и душил кабелем: на Херсонщине подозревают командира взвода РФ
11 сентября 2026, 14:57
Все новости »
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
На Хмельнитчине столкнулись грузовик и легковушка: травмировался 63-летний водитель
11 сентября 2026, 19:18
В Киеве зафиксировали прилет по третьей АЗС: РФ атаковала заправку на Подоле
11 сентября 2026, 19:01
На Буковине разоблачили трансфер для уклончан за тысячи евро
11 сентября 2026, 18:55
Из-за ревности напал с ножом на мужа бывшей: в Киеве задержали военного
11 сентября 2026, 18:24
300 млн грн залога: ВАКС избрал меру пресечения Столару по делу "Форест Гамп"
11 сентября 2026, 18:11
Атака на Днепр: повреждены дома, количество раненых растет
11 сентября 2026, 17:50
ЕС одобрил €6,1 млрд для Украины на дроны и ракеты PAC-3 для Patriot
11 сентября 2026, 17:40
На Харьковщине в результате повторного удара РФ погиб энергетик
11 сентября 2026, 17:27
На Днепропетровщине мужчина сделал ребенку инвалидность ради побега за границу
11 сентября 2026, 17:15
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Виталий Портников
Игорь Луценко
Валерий Чалый
Все блоги »