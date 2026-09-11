Удары по АЗС в Киеве: умерли два человека, еще 8 – пострадали
Два человека, которые получили ранения в результате атак на автозаправочные станции в Киеве, скончались
Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.
"Уже двое погибших от утренней атаки на АЗС Киева. В больнице скончался еще один пострадавший", – говорится в сообщении.
Число пострадавших возросло до 8 человек, шестеро из них находятся в больницах.
Напомним, утром 11 сентября враг ударил по автозаправочным станциям в двух районах Киева. Затем россияне повторно атаковали в АЗС в Оболонском районе.
Ранее сообщалось о пяти пострадавших, среди которых – спасатель.
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