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Два человека, которые получили ранения в результате атак на автозаправочные станции в Киеве, скончались

Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко, передает RegioNews.

"Уже двое погибших от утренней атаки на АЗС Киева. В больнице скончался еще один пострадавший", – говорится в сообщении.

Число пострадавших возросло до 8 человек, шестеро из них находятся в больницах.

Напомним, утром 11 сентября враг ударил по автозаправочным станциям в двух районах Киева. Затем россияне повторно атаковали в АЗС в Оболонском районе.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших, среди которых – спасатель.